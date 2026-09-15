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Предупреждение Китаю и РФ: США развернули на орбите первое космическое оружие

00:06 15.09.2026 Вт
2 мин
Это важно с точки зрения сдерживания, сказал министр Военно-воздушных сил США Трой Мэйнк
aimg Юлия Маловичко
Фото: США впервые признали наличие космического оружия (из открытых источников)

США развернули на орбите космическое оружие, предназначенное для защиты американских военных от вражеских действий в космосе.

Об этом заявил министр ВВС США Трой Мэйнк, передает и РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По словам Мейнка, речь идет о первой публично признанной США наступательной способности в космосе. При этом он не уточнил, о каком именно типе оружия идет речь.

Министр отметил, что новая система будет использоваться для обеспечения "контроля над космосом" и защиты американских сил от действий противника.

Американское должностное лицо на условиях анонимности объяснило The Washington Post, что это может предусматривать, в частности, уничтожение спутника противника, если тот используется для наведения ударов по американским военным или спутникам США.

Предупреждение России и Китая

Публичное объявление о развертывании оружия стало своеобразным сигналом для России и Китая. Вашингтон в последние годы предупреждал, что Москва и Пекин отрабатывают наступательные маневры в космосе.

Речь идет, в частности, об использовании лазеров и глушительных средств, которые могут создавать угрозу американским спутникам.

Мэйнк заявил, что раскрытие информации о новой американской способности имеет важное значение с точки зрения сдерживания.

"Это важно с точки зрения сдерживания", - сказал он, добавив, что новое оружие должно защищать американские силы от "враждебных действий противника".

В то же время США разрабатывают сеть космических ракет, которые в будущем планируют включить в систему противоракетной обороны "Золотой купол".

Напомним, недавно сообщалось, что Космические силы США приняли на вооружение новый мобильный комплекс электромагнитной борьбы Meadowlands. Он способен полностью блокировать каналы связи и управление вражескими космическими аппаратами без их физического уничтожения.

Еще РБК-Украина писала, что на орбите может быть скрыто ядерное оружие и ученые нашли способ проверить это.

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