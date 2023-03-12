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Попереджають про міни та товари з РФ. П'ять корисних мобільних застосунків під час війни

Фото: в Україні розробили додатки, які будуть корисними під час війни (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні розробили мобільні застосунки, які будуть корисними під час війни. Вони попереджають про небезпеку та допоможуть виявити російські товари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.

Топ-5 корисних додатків для українців

  • Dobre

Цей мобільний застосунок допоможе дізнатися інформацію про рідних з тимчасово окупованих або небезпечних територій України. Користувач створює базу контактів і передає їй свій статус.

"Зелений" контакт свідчить про безпеку для близької людини, "червоний" навпаки. Додаток можна встановити на Android та iOS.

  • MineFree

Застосунок дозволяє уникати мін і попереджає про наближення до замінованих територій і небезпечних зон. У ньому також можна повідомити про виявлення підозрілих предметів.

Застосунок доступний на Android та iOS.

  • Zrada

Мобільний додаток допомагає виявляти нечесних виробників, які досі працюють у Росії. Для цього потрібно відсканувати штрих-код товару, а застосунок покаже інформацію про виробника та зв'язки компанії з РФ.

Встановити додаток можна на Android та iOS.

  • "Є?"

У цьому застосунку сусіди повідомлять про наявність світла в будинку. Щоб отримати інформацію потрібно підписатися на потрібні адреси. Наразі додаток доступний лише для користувачів iOS.

  • SpyBuster

Корисний застосунок, який поєднує дві функції. Сканує телефон та шукає встановлені програми, які мають зв’язки з Росією та Білоруссю.

Також додаток відстежує, чи надсилають програми та сайти особисті дані на ворожі сервери. Поки застосунок доступний лише на iOS.

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