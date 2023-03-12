Попереджають про міни та товари з РФ. П'ять корисних мобільних застосунків під час війни

В Україні розробили мобільні застосунки, які будуть корисними під час війни. Вони попереджають про небезпеку та допоможуть виявити російські товари.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.
Цей мобільний застосунок допоможе дізнатися інформацію про рідних з тимчасово окупованих або небезпечних територій України. Користувач створює базу контактів і передає їй свій статус.
"Зелений" контакт свідчить про безпеку для близької людини, "червоний" навпаки. Додаток можна встановити на Android та iOS.
Застосунок дозволяє уникати мін і попереджає про наближення до замінованих територій і небезпечних зон. У ньому також можна повідомити про виявлення підозрілих предметів.
Застосунок доступний на Android та iOS.
Мобільний додаток допомагає виявляти нечесних виробників, які досі працюють у Росії. Для цього потрібно відсканувати штрих-код товару, а застосунок покаже інформацію про виробника та зв'язки компанії з РФ.
Встановити додаток можна на Android та iOS.
У цьому застосунку сусіди повідомлять про наявність світла в будинку. Щоб отримати інформацію потрібно підписатися на потрібні адреси. Наразі додаток доступний лише для користувачів iOS.
Корисний застосунок, який поєднує дві функції. Сканує телефон та шукає встановлені програми, які мають зв’язки з Росією та Білоруссю.
Також додаток відстежує, чи надсилають програми та сайти особисті дані на ворожі сервери. Поки застосунок доступний лише на iOS.
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