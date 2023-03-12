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Предупреждают о минах и товарах из РФ. Пять полезных мобильных приложений во время войны

Фото: в Украине разработали приложения, которые будут полезны во время войны (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине разработали мобильные приложения, которые будут полезны во время войны. Они предупреждают об опасности и обнаружат российские товары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.

Топ-5 полезных приложений для украинцев

  • Dobre

Это мобильное приложение поможет узнать информацию о родных с временно оккупированных или опасных территорий Украины. Пользователь создает базу контактов и передает ему свой статус.

"Зеленый" контакт свидетельствует о безопасности для близкого человека, "красный" наоборот. Приложение можно установить на Android и iOS.

  • MineFree

Применение позволяет избегать мин и предупреждает о приближении к заминированным территориям и опасным зонам. В нем также можно сообщить об обнаружении подозрительных предметов.

Приложение доступно на Android и iOS.

  • Zrada

Мобильное приложение помогает выявлять нечестных производителей, которые до сих пор работают в России. Для этого нужно отсканировать штрих-код товара, а приложение покажет информацию о производителе и связях компании с РФ.

Установить приложение можно на Android и iOS.

  • "Є?"

В этом приложении соседи сообщат об отключениях света в доме. Чтобы получить информацию, нужно подписаться на нужные адреса. Приложение доступно только для пользователей iOS.

  • SpyBuster

Полезное приложение, объединяющее две функции. Сканирует телефон и ищет установленные программы, связанные с Россией и Беларусью.

Также приложение отслеживает, отправляют ли приложения и сайты личные данные на вражеские серверы. Пока приложение доступно только на iOS.

Ранее РБК-Украина объясняло, как обезопасить себя в интернете от онлайн-мошенников и агрессора.

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