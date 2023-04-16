Попереду чи ненайважча з вершин. Зеленський привітав українців з Великоднем

"Великий народе великої країни. Наприкінці минулої зими Росія принесла на нашу землю повномасштабну війну, а з нею смерть, біль та морок. Вранці 24 лютого сонце так і не зійшло, світанок так і не настав. Вранці 24 лютого почалася темна ніч і водночас почалося наше пробудження, наша боротьба. Темрява не змогла затьмарити наш дух, прагнення волі, любов до рідної землі та готовність її захищати", - сказав він.

За його словами, цього дня рік тому, всі ми молилися, щоб Україна вистояла, сьогодні, щоб Україна перемогла.

"417 днів - ми вже пройшли немалий шлях. Попереду в нас чи ненайважча з вершин. Ми подолаємо її. Разом зустрінемо свій світанок, коли над усією нашою країною зійде сонце - це синьо-жовтий прапор. Він неодмінно підніметься над всією нашою Богом даною землею", - запевнив Зеленський.