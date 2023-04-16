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Попереду чи ненайважча з вершин. Зеленський привітав українців з Великоднем

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з привітанням на честь Великодня, попередивши, що попереду в України "одна з найважчих вершин" - перемога у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Великий народе великої країни. Наприкінці минулої зими Росія принесла на нашу землю повномасштабну війну, а з нею смерть, біль та морок. Вранці 24 лютого сонце так і не зійшло, світанок так і не настав. Вранці 24 лютого почалася темна ніч і водночас почалося наше пробудження, наша боротьба. Темрява не змогла затьмарити наш дух, прагнення волі, любов до рідної землі та готовність її захищати", - сказав він.

За його словами, цього дня рік тому, всі ми молилися, щоб Україна вистояла, сьогодні, щоб Україна перемогла.

"417 днів - ми вже пройшли немалий шлях. Попереду в нас чи ненайважча з вершин. Ми подолаємо її. Разом зустрінемо свій світанок, коли над усією нашою країною зійде сонце - це синьо-жовтий прапор. Він неодмінно підніметься над всією нашою Богом даною землею", - запевнив Зеленський.

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