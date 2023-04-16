Впереди одна из самых тяжелых вершин. Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

"Великий народ великой страны. В конце прошлой зимы Россия принесла на нашу землю полномасштабную войну, а с ней смерть, боль и мрак. Утром 24 февраля солнце так и не взошло, рассвет так и не наступил. Утром 24 февраля началась темная ночь и одновременно началось наше пробуждение, наша борьба. Темнота не смогла затмить наш дух, стремление к свободе, любовь к родной земле и готовность ее защищать", - сказал он.

По его словам, в этот день год назад все мы молились, чтобы Украина выстояла, сегодня, чтобы Украина победила.

"417 дней - мы уже прошли немалый путь. Впереди у нас одна из самых тяжелых с вершин. Мы преодолеем ее. Вместе встретим свой рассвет, когда над всей нашей страной взойдет солнце - это сине-желтый флаг. Он непременно поднимется над всей нашей Богом данной землей", - заверил Зеленский.