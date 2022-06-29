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Як потрапити в метро Києва для укриття, якщо воно закрите: пояснення КМДА

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Київ, Середа 29 червня 2022 11:57
Як потрапити в метро Києва для укриття, якщо воно закрите: пояснення КМДА Фото: метро в Києві для укриття працює цілодобово (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Метро Києва цілодобово доступне для укриття під час повітряної тривоги. Щоб спуститися до нього після завершення роботи, необідно натиснути на дзвінок біля дверей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

Інструкція від КМДА

Киянам нагадують, що метрополітен цілодобово виконує функцію укриття, а щоб скористатися укриттям після завершення роботи метро, необхідно натиснути на дзвінок, який знаходиться біля вхідної групи дверей, та зачекати постового поліцейського.

Там уточнюють, що користуватися необхідно тими вестибюлями, які працюють і в денний час

Нагадаємо, що на випадок надзвичайних ситуацій у Києві підготовлені підземні укриття. Їхні адреси можна переглянути на спеціальній карті.

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