В Попасной и Рубежном жители вынуждены хоронить погибших во дворах жилых домов, - глава ОВА

Жители Попасной и Рубежного (Луганская область) из-за частичной оккупации городов вынуждены хоронить погибших во дворах жилых домов. В некоторых районах тела лежат на улицах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.
"Сложная ситуация в Попасной и Рубежном. Из-за частичной оккупации городов россиянами вывоз тел невозможен, захоронения производят сами жители во дворах жилых секторов", - написал глава ОВА.
Гайдай добавил, что из-за постоянных обстрелов в некоторых районах Попасной и Рубежного тела остаются лежать на улицах. По его словам, погибших собирают и перевозят на пригородные кладбища, если появляется такая возможность.
"Хоронят в спецпакетах, на табличках пишут как можно больше информации о человеке", - уточнил глава ОВА.
Напомним, оккупанты продолжают массированные обстрелы городов Луганской области. За истекшие сутки больше всего пострадали жилые районы в Рубежном, Лисичанске, Северодонецке и Новодружеске.
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