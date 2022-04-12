В Попасной и Рубежном жители вынуждены хоронить погибших во дворах жилых домов, - глава ОВА

Фото: в Попасной и Рубежном погибших хоронят во дворах жилых домов (Getty Images)

Жители Попасной и Рубежного (Луганская область) из-за частичной оккупации городов вынуждены хоронить погибших во дворах жилых домов. В некоторых районах тела лежат на улицах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"Сложная ситуация в Попасной и Рубежном. Из-за частичной оккупации городов россиянами вывоз тел невозможен, захоронения производят сами жители во дворах жилых секторов", - написал глава ОВА. Гайдай добавил, что из-за постоянных обстрелов в некоторых районах Попасной и Рубежного тела остаются лежать на улицах. По его словам, погибших собирают и перевозят на пригородные кладбища, если появляется такая возможность. "Хоронят в спецпакетах, на табличках пишут как можно больше информации о человеке", - уточнил глава ОВА.