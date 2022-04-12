У Попасній і Рубіжному жителі змушені ховати загиблих у дворах житлових будинків, - глава ОВА

Жителі Попасної та Рубіжного (Луганська область) через часткову окупацію міст змушені ховати загиблих у дворах житлових будинків. У деяких районах тіла лежать на вулицях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної Військової адміністрації Сергія Гайдая .

"Складна ситуація в Попасній і Рубіжному. Через часткову окупацію міст росіянами вивезення тіл неможливе, поховання виробляють самі жителі у дворах житлових секторів", - написав глава ОВА.

Гайдай додав, що через постійні обстріли в деяких районах Попасної і Рубіжного тіла залишаються лежати на вулицях. За його словами, загиблих збирають і перевозять на приміські кладовища, якщо з'являється така можливість.

"Ховають у спецпакетах, на табличках пишуть якомога більше інформації про людину", - уточнив глава ОВА.