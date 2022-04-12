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У Попасній і Рубіжному жителі змушені ховати загиблих у дворах житлових будинків, - глава ОВА

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Луганськ, Вівторок 12 квітня 2022 17:50
У Попасній і Рубіжному жителі змушені ховати загиблих у дворах житлових будинків, - глава ОВА Фото: у Попасній та Рубіжному загиблих ховають у дворах житлових будинків (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Жителі Попасної та Рубіжного (Луганська область) через часткову окупацію міст змушені ховати загиблих у дворах житлових будинків. У деяких районах тіла лежать на вулицях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної Військової адміністрації Сергія Гайдая.

"Складна ситуація в Попасній і Рубіжному. Через часткову окупацію міст росіянами вивезення тіл неможливе, поховання виробляють самі жителі у дворах житлових секторів", - написав глава ОВА.

Гайдай додав, що через постійні обстріли в деяких районах Попасної і Рубіжного тіла залишаються лежати на вулицях. За його словами, загиблих збирають і перевозять на приміські кладовища, якщо з'являється така можливість.

"Ховають у спецпакетах, на табличках пишуть якомога більше інформації про людину", - уточнив глава ОВА.

Нагадавши, окупанти продовжують масовані обстріли міст Луганської області. За минулу добу найбільше постраждали житлові райони в Рубіжному, Лисичанську, Сєвєродонецьку та Новодружеську.

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