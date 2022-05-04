ru ua
Ср, 04 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Попасній та Рубіжному їжі в людей залишилося лише на тиждень, - ОВА

Новость на русском →
Луганська область , Середа 04 травня 2022 14:42
У Попасній та Рубіжному їжі в людей залишилося лише на тиждень, - ОВА Російські військові (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська намагаються створити штучний голод у Луганській області. Зокрема, у Попасні та Рубіжному їжі та води в людей залишилося лише на тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, доступ до міст ускладнений. Російські війська унеможливлюють доставку гуманітарних вантажів у міста.

"З кожним днем ситуація на фронті унеможливлює доставку гуманітарних вантажів у ту саму Попасну та Рубіжне. Там зараз дуже важка ситуація, ми нічого не може туди завезти й евакуювати людей, тому що там окупанти розстрілюють все", - сказав Гайдай.

Також люди там знаходяться без їжі, води та засобів індивідуальної гігієни.

"Ми все ж таки намагаємось на околиці міста доставляти харчі. Можливо людям лише на тиждень вистачить і все", - додав голова ОВА.

Гайдай зазначив, що окупанти дуже прицільно вдаряють по продуктовим складам, зерносховищам, лікарням, штабам гуманітарної допомоги та по критичній інфраструктурі. Повідомляється, що ворогу допомагають коригувальники.

Раніше ми повідомляли, що Сєвєродонецьк може потрапити в облогу.

Також ми писали, що жителі Луганської області відмовляються від евакуації.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Вторгнення Росії до України
NEWS
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Агенти без впливу. Що чекає проросійські партії в Україні після війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Агенти без впливу. Що чекає проросійські партії в Україні після війни