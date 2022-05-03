Из Попасной невозможно эвакуировать сотни жителей, - Гайдай
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал о сложном положении города Попасная и невозможности организовать эвакуацию гражданских оттуда.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост главы области в Facebook.
Гайдай заявил об усложненном доступе к Попасной. В условиях постоянных ударов по городу невозможно вывезти людей.
"В Попасной сотне жителей, желающих уехать, они не хотят попасть в оккупацию. Но сейчас мы не можем организовать эвакуацию, из-за обстрелов это крайне опасно. Люди находятся в сверхсложной ситуации в бомбоубежищах", – написал глава ОВА.
В то же время осталась возможность сообщения с соседними с Попасной поселками. В частности, в Камышеваху доставили гуманитарный груз. На обратном же пути забрали двух человек.
К слову, ООН объявила о намерениях развернуть миссию по разминированию в Украине.
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