Із Попасної неможливо евакуювати сотні мешканців, - Гайдай

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на допис очільника області у Facebook.

Гайдай заявив про ускладнений доступ до Попасної. У ситуації постійних ударів по місту неможливо вивезти людей.

"У Попасній сотні мешканців, які бажають виїхати, вони не хочуть потрапити в окупацію. Але зараз ми не можемо організувати евакуацію, через обстріли це вкрай небезпечно. Люди знаходяться у надскладній ситуації у бомбосховищах", – написав глава ОВА.

Натомість наразі збереглося сполучення із сусідніми до Попасної селищами. Зокрема, до Комишувахи доправили гуманітарний вантаж. На зворотному шляху ж забрали двох людей.