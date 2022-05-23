UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Попали в цель с 20 км. ВСУ уничтожили командный пункт россиян из оружия НАТО

Фото: ВСУ уничтожили командный пункт россиян из гаубицы НАТО (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские артиллеристы попали в пункт дислокации командного состава одного из подразделений российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба.

"Уничтожен военный внедорожник с пометкой "Z" и несколько находившихся рядом рашистов", - говорится в сообщении.

Известно, что бойцам 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады было достаточно одного выстрела для точного удара. Его украинские военные осуществили с расстояния более 20 километров, использовав для этого гаубицу образца НАТО.

Как сообщалось, в воскресенье, 22 мая, украинские военные уничтожили российский истребитель Су-25 в Луганской области. Пилот катапультироваться не успел.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойна в Украине