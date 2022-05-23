Влучили в ціль з 20 км. ЗСУ знищили командний пункт росіян зі зброї НАТО

Українські артилеристи влучили в пункт дислокації командного складу одного з підрозділів російської армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генштабу.
"Знищений військовий позашляховик із позначкою "Z" і кілька рашистів, що знаходилися поряд", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що бійцям 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади було достатньо одного пострілу для влучного удару. Його українській військові здійснили із відстані понад 20 кілометрів, використавши для цього гаубицю зразка НАТО.
Як повідомлялося, у неділю, 22 травня, українські військові знищили російський винищувач Су-25 у Луганській області. Пілот катапультуватись не встиг.
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