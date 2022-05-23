RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Влучили в ціль з 20 км. ЗСУ знищили командний пункт росіян зі зброї НАТО

Фото: ЗСУ знищили командний пункт росіян з гаубиці НАТО (скриншот із відео)
Автор: Наталія Гурковська

Українські артилеристи влучили в пункт дислокації командного складу одного з підрозділів російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генштабу.

"Знищений військовий позашляховик із позначкою "Z" і кілька рашистів, що знаходилися поряд", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що бійцям 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади було достатньо одного пострілу для влучного удару. Його українській військові здійснили із відстані понад 20 кілометрів, використавши для цього гаубицю зразка НАТО.

Як повідомлялося, у неділю, 22 травня, українські військові знищили російський винищувач Су-25 у Луганській області. Пілот катапультуватись не встиг.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійна в Україні