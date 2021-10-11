Поощрять к отдыху: Instagram введет новую функцию для подростков

"Мы намерены представить то, что, я думаю, будет иметь большое значение: когда наши системы будут видеть, что подростки смотрят один и тот же контент снова и снова и он не способствует их благополучию, мы подтолкнем подростков до просмотра иного контента", - заявил вице-президент Facebook по глобальным вопросам Ник Клегг.



По словам Клегга, также компания планирует ввести функцию "сделайте перерыв", которая будет предлагать подросткам немного отдохнуть от пользования платформой. Пока неизвестно,как именно она работать.



Вероятно, что таким образом Facebook планирует компенсировать ущерб своей репутации после того, как компанию обвинили в том, что она скрывала факт существования деструктивных алгоритмов, которые негативно влияют на психику подростков.