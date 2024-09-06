UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пообіцяли 10 млн доларів за кожного: США розшукують хакерів ГРУ через атаки на НАТО та Україну

Ілюстративне фото: США розшукують хакерів ГРУ через атаки на НАТО та Україну (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки висунули звинувачення п’ятьом співробітникам російського військового розвідуправління ГРУ. Їх звинувачують у кібернападах на державні установи України, одну з урядових організацій США та комп’ютери 26 країн НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінʼюст США.

За даними американського Мін'юсту, було звинувачено п'ять офіцерів ГРУ:

  • полковник Юрій Денисов, який відповідав за кібероперації;
  • лейтенант Владислав Боровков;
  • лейтенант Денис Денисенко; 
  • лейтенант Дмитро Голошубов;
  • лейтенант Микола Корчагін.

Також звинувачено одного цивільного - Аміна Стігала.

Всім інкримінують організацію кібератаки під назвою WhisperGate. Ці атаки виглядала нібито для вимагання викупу, насправді призводила до знищення даних на комп’ютерах. Вона була частиною російської підтримки повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Спочатку російські хакери націлились на українські урядові системи та дані, які не були пов’язані з військовою чи оборонною сферою. А згодом атака поширилась на комп’ютерні системи країн, що підтримували Україну, включаючи США та 25 інших країн-членів НАТО.

"Програма Державного департаменту США "Нагороди за правосуддя" пропонує винагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів за інформацію про місцезнаходження обвинувачених або їхню зловмисну кіберактивність", - йдеться у повідомленні Мінʼюсту.

Що передувало

Наприкінці січня 2022 року повідомлялось про одну із найпотужніших кібератак на урядові сайти України. Тоді хакери вдавали з себе поляків, але у них цього не вийшло.

Детально про кібератаку - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОСполучені Штати АмерикиГРУ