Пообіцяли 10 млн доларів за кожного: США розшукують хакерів ГРУ через атаки на НАТО та Україну

За даними американського Мін'юсту, було звинувачено п'ять офіцерів ГРУ:

полковник Юрій Денисов, який відповідав за кібероперації;

лейтенант Владислав Боровков;

лейтенант Денис Денисенко;

лейтенант Дмитро Голошубов;

лейтенант Микола Корчагін.

Також звинувачено одного цивільного - Аміна Стігала.

Всім інкримінують організацію кібератаки під назвою WhisperGate. Ці атаки виглядала нібито для вимагання викупу, насправді призводила до знищення даних на комп’ютерах. Вона була частиною російської підтримки повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Спочатку російські хакери націлились на українські урядові системи та дані, які не були пов’язані з військовою чи оборонною сферою. А згодом атака поширилась на комп’ютерні системи країн, що підтримували Україну, включаючи США та 25 інших країн-членів НАТО.

"Програма Державного департаменту США "Нагороди за правосуддя" пропонує винагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів за інформацію про місцезнаходження обвинувачених або їхню зловмисну кіберактивність", - йдеться у повідомленні Мінʼюсту.