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Пообещали 10 млн долларов за каждого: США разыскивают хакеров ГРУ из-за атак на НАТО и Украину

Иллюстративное фото: США разыскивают хакеров ГРУ из-за атак на НАТО и Украину (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки предъявили обвинение пяти сотрудникам российского военного разведуправления ГРУ. Они обвиняются в кибернападениях на государственные учреждения Украины, одну из правительственных организаций США и компьютеры 26 стран НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минюст США.

По данным американского Минюста, были обвинены пять офицеров ГРУ:

  • полковник Юрий Денисов, отвечавший за кибероперации;
  • лейтенант Владислав Боровков;
  • лейтенант Денис Денисенко;
  • лейтенант Дмитрий Голошубов;
  • лейтенант Николай Корчагин.

Также обвинен один гражданский - Амин Стигал.

Всем инкриминируется организация кибератаки под названием WhisperGate. Эти атаки выглядели якобы для вымогательства выкупа, на самом деле приводили к уничтожению данных на компьютерах. Она была частью российской поддержки полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Сначала российские хакеры нацелились на украинские правительственные системы и данные, не связанные с военной или оборонной сферой. А затем атака распространилась на компьютерные системы стран, поддерживавших Украину, включая США и 25 других стран-членов НАТО.

"Программа Государственного департамента США "Награды за правосудие" предлагает вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию о местонахождении обвиняемых или их злонамеренной киберактивности", - говорится в сообщении Минюста.

Что предшествовало

В конце января 2022 сообщалось об одном из самых мощных кибератак на правительственные сайты Украины. Тогда хакеры притворялись поляками, но у них этого не получилось.

Подробно о кибератаке – в материале РБК-Украина .

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