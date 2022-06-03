Обещала не бить по России: Госдеп объяснил поставку РСЗО Украине

Он напомнил, что российские силы ведут боевые действия на суверенной украинской территории.

"Украина имеет полное право, равно как и любая другая страна, защищать свою территорию. Именно поэтому мы обеспечили поставки оборонного оружия", - сказал Прайс.

Представитель Госдепа назвал "печальной" реальность, заключающуюся в том, что "российские войска развернуты внутри Украины в районах, расположенных достаточно далеко от российской границы".

Он заверил, что Соединенные Штаты будут усиливать позиции Украины, как на поле боя, так и за столом переговоров.

Напомним, ранее стало известно, что США все же передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, вокруг которых последнюю неделю шли активные обсуждения.

Больше о том, зачем Украине нужны западные РСЗО, вы можете узнать в материале РБК-Украина "Изменит ход войны. Зачем Украине MLRS и почему союзники не спешат с их поставкой".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.