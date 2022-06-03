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Обещала не бить по России: Госдеп объяснил поставку РСЗО Украине

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 03 июня 2022 01:51
Обещала не бить по России: Госдеп объяснил поставку РСЗО Украине Фото: Нед Прайс, представитель Госдепа США (usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

Украина имеет полное право решать, каким будет ее ответ на российскую агрессию. При этом Киев заверил, что не будет использовать РСЗО по целям на территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса.

Он напомнил, что российские силы ведут боевые действия на суверенной украинской территории.

"Украина имеет полное право, равно как и любая другая страна, защищать свою территорию. Именно поэтому мы обеспечили поставки оборонного оружия", - сказал Прайс.

Представитель Госдепа назвал "печальной" реальность, заключающуюся в том, что "российские войска развернуты внутри Украины в районах, расположенных достаточно далеко от российской границы".

Он заверил, что Соединенные Штаты будут усиливать позиции Украины, как на поле боя, так и за столом переговоров.

Напомним, ранее стало известно, что США все же передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, вокруг которых последнюю неделю шли активные обсуждения.

Больше о том, зачем Украине нужны западные РСЗО, вы можете узнать в материале РБК-Украина "Изменит ход войны. Зачем Украине MLRS и почему союзники не спешат с их поставкой".

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