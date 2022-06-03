Обіцяла не бити по Росії: Держдеп пояснив поставку РСЗВ Україні
Україна має повне право вирішувати, якою буде її відповідь на російську агресію. При цьому Київ запевнив, що не буде використовувати РСЗВ за цілями на території Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Держдепу Неда Прайса.
Він нагадав, що російські сили ведуть бойові дії на суверенній українській території.
"Україна має повне право, так само як і будь-яка інша країна, захищати свою територію. Саме тому ми забезпечили постачання оборонної зброї", - сказав Прайс.
Представник Держдепу назвав "сумною" реальність, що полягає в тому, що "російські війська розгорнуті всередині України в районах, розташованих досить далеко від російського кордону".
Він запевнив, що Сполучені Штати посилюватимуть позиції України, як на полі бою, так і за столом переговорів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що США все ж передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS, навколо яких останній тиждень йшли активні обговорення.
Більше про те, навіщо Україні потрібні західні РСЗВ, ви можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна "Змінить хід війни. Навіщо Україні MLRS і чому союзники не поспішають з їх постачанням".
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