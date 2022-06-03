ru ua
Пт, 03 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Обіцяла не бити по Росії: Держдеп пояснив поставку РСЗВ Україні

Новость на русском →
Вашингтон, П'ятниця 03 червня 2022 01:51
Обіцяла не бити по Росії: Держдеп пояснив поставку РСЗВ Україні Фото: Нед Прайс, представник Держдепу США (usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

Україна має повне право вирішувати, якою буде її відповідь на російську агресію. При цьому Київ запевнив, що не буде використовувати РСЗВ за цілями на території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Держдепу Неда Прайса.

Він нагадав, що російські сили ведуть бойові дії на суверенній українській території.

"Україна має повне право, так само як і будь-яка інша країна, захищати свою територію. Саме тому ми забезпечили постачання оборонної зброї", - сказав Прайс.

Представник Держдепу назвав "сумною" реальність, що полягає в тому, що "російські війська розгорнуті всередині України в районах, розташованих досить далеко від російського кордону".

Він запевнив, що Сполучені Штати посилюватимуть позиції України, як на полі бою, так і за столом переговорів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США все ж передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS, навколо яких останній тиждень йшли активні обговорення.

Більше про те, навіщо Україні потрібні західні РСЗВ, ви можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна "Змінить хід війни. Навіщо Україні MLRS і чому союзники не поспішають з їх постачанням".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зброя з США
NEWS
Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною
Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною
DAILY
Сценарії війни. Як далеко може зайти російська армія в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сценарії війни. Як далеко може зайти російська армія в Україні