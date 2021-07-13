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Не так поняли. Facebook восстановил пост посла Украины о Путине

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Вторник 13 июля 2021 20:37
Не так поняли. Facebook восстановил пост посла Украины о Путине Фото: посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис (facebook.com/yevhen perebyinis)
Автор: РБК-Украина

Социальная сеть Facebook восстановила пост посла Украины в Чехии Евгения Перебийниса с критикой статьи президента РФ Владимира Путина. В компании заявили, что не так поняли публикацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посла в Facebook.

"Фейсбук вернул мой пост на место. Пишут, что не так поняли", - написал он.

Напомним, сегодня Facebook удалил пост, в котором украинский посол критикует статью Путина.

Вчера была опубликована статья Путина с российскими нарративами об Украине, украинский президент Владимир Зеленский уже пообещал ответить ему.

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