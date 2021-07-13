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Не так зрозуміли. Facebook відновив пост посла України про Путіна

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Вівторок 13 липня 2021 20:37
Не так зрозуміли. Facebook відновив пост посла України про Путіна Фото: посол України в Чехії Євген Перебийніс (facebook.com/yevhen perebyinis)
Автор: РБК-Україна

Соціальна мережа Facebook відновила пост посла України в Чехії Євгена Перебийніса з критикою статті президента РФ Володимира Путіна. У компанії заявили, що не так зрозуміли публікацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посла в Facebook.

"Фейсбук повернув мій пост на місце. Пишуть, що не так зрозуміли", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні Facebook видалив пост, в якому український посол критикує статтю Путіна.

Вчора була опублікована стаття Путіна з російськими наративами про Україну, український президент Володимир Зеленський вже пообіцяв відповісти йому.

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