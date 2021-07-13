Не так зрозуміли. Facebook відновив пост посла України про Путіна
Фото: посол України в Чехії Євген Перебийніс (facebook.com/yevhen perebyinis)
Соціальна мережа Facebook відновила пост посла України в Чехії Євгена Перебийніса з критикою статті президента РФ Володимира Путіна. У компанії заявили, що не так зрозуміли публікацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посла в Facebook.
"Фейсбук повернув мій пост на місце. Пишуть, що не так зрозуміли", - написав він.
Нагадаємо, сьогодні Facebook видалив пост, в якому український посол критикує статтю Путіна.
Вчора була опублікована стаття Путіна з російськими наративами про Україну, український президент Володимир Зеленський вже пообіцяв відповісти йому.