Японське агентство підвищило кредитний рейтинг України

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Рейтинг підвищено одразу на два пункти

Японське рейтингове агентство Rating and Investment Information (R&I) підвищило суверенний кредитний рейтинг України на дві позиції з CCC+ до B, прогноз - стабільний. Про це повідомляється на сайті агентства.

Як зазначається в повідомленні, економіка України економіка продовжує відновлюватись, а фіскальна позиція покращилась. Досягненню економічної стабілізації сприяла фіскальна дисципліна, а також грошово-кредитна політика, орієнтована на контроль над інфляцією.

В агентстві вважають, що економіка України в основному продовжить відновлюватися, а інфляція продовжить уповільнюватися завдяки діям Національного банку.

"R&I позитивно оцінює дію центрального банку щодо пріоритетності цінової стабільності, яка сприятиме стабілізації економіки", - йдеться в повідомленні.

Japan Rating and Investment Information, Inc. надає такі послуги, як кредитні рейтинги, дослідження і аналіз фінансових ринків і ринків капіталу, дослідження і аналіз управління активами, оцінка ефективності та консультації з питань управління пенсійними фондами, аналіз і оцінка фінансів і кредитоспроможності.

Слід зазначити, що для переважної більшості інвесторів мають значення лише рейтинги трьох міжнародних агентств: Moody's, Standard & Poor's та Fitch Ratings.

Нагадаємо, у квітні 2019 року Міжнародне рейтингове агентство Moody’s попередило про ризики для кредитного рейтингу України, якщо націоналізований ПриватБанк буде повернутий Ігорю Коломойському.