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Японський виробник техніки Komatsu зупинив свій завод у РФ

Фото: японський виробник техніки Komatsu зупинив свій завод у РФ (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Японський автовиробник будівельної та промислової техніки Komatsu зупиняє свій завод у Росії та скорочує персонал.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".

Повідомляється, що на підприємстві компанії в Ярославлі також буде скорочено 300 осіб. Раніше на заводі випускалися екскаватори, навантажувачі та самоскиди.

Гендиректор російського представництва Хосоя Казуші повідомив, що підприємство продовжує виконувати зобов'язання перед співробітниками та партнерами, але японське підприємство зобов'язане дотримуватись прийнятих Японією санкцій та зупиняє роботу.

Компанія Komatsu анонсувалаБ що покине російський ринок

Раніше повідомлялося, що у квітні 2022 року компанія Komatsu призупинила постачання комплектуючих та виробництво на своєму виробничому дочірньому підприємстві в Росії. При цьому як гуманітарна допомога постраждалим українцям Komatsu передала 1 млн євро організації підтримки.

Водночас, лише через три місяці після повномасштабного вторгнення РФ, найбільший у Японії виробник будівельної техніки та обладнання відновив постачання техніки в Україну. Раніше їх було припинено через війну.

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