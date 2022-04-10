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Японские страховщики отказались страховать компании, работающие в России

Фото: Японские страховщики отказались работать с Россией (facebook.com/tokiomarinelifeprotection)
Автор: Александр Белоус

Японские страховщики полностью приостановили заключение новых контрактов с компаниями, работающими в России. Это произошло из-за контрмер Москвы против экономических санкций после ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Kyodo.

Источники агентства сообщили, что страховщики, такие как Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., также не будут продлевать существующие контракты после истечения срока их действия, что может привести к тому, что японские фирмы останутся незастрахованными или столкнутся с более высокими премиями, заключив новые соглашения с местными страховщиками.

Приостановление произошло после того, как Россия объявила Японию "недружественной" страной в прошлом месяце после экономических санкций, введенных Японией и западными странами, обязывая на все сделки с компаниями и частными лицами из этих стран получать одобрение правительства России.

Согласно результатам опроса, опубликованным в марте компанией Tokyo Shoko Research Ltd., 200 японских компаний ведут бизнес в России.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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