Японские космические туристы приземлились в Казахстане
Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-20" с японскими туристами Юсаку Маэдзавой и Йозо Хирано, а также российским космонавтом Александром Мисуркиным приземлился в степи Казахстана. Посадка состоялась рано утром в понедельник, 20 декабря, в 148 километрах от города Жезказган в Казахстане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Роскосмос".
"В соответствии с программой полета Международной космической станции 20 декабря 2021 года выполнена посадка спускаемого аппарата пилотируемого корабля "Союз МС-20". На Землю вернулся экипаж в составе космонавта Роскосмоса Александра Мисуркина и участников космического полета из Японии Юсаку Маэзавы и Йозо Хирано", - говорится в сообщении.
Напомним, пилотируемый корабль "Союз МС-20" отправился к Международной космической станции 8 декабря. Юсаку Маэдзава - японский предприниматель, основатель компании Zozo Inc. В рейтинге богатейших жителей Японии он занимает 14 место. Йозо Хирано работает продюсером в компании Space Today. На МКС Хирано отвечал за освещение полета Маэдзавы.