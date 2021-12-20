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Японские космические туристы приземлились в Казахстане

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Казахстан, Понедельник 20 декабря 2021 16:59
Японские космические туристы приземлились в Казахстане Фото: Японские космические туристы приземлились в Казахстане (pixabay.com)
Автор: Ольга Белей

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-20" с японскими туристами Юсаку Маэдзавой и Йозо Хирано, а также российским космонавтом Александром Мисуркиным приземлился в степи Казахстана. Посадка состоялась рано утром в понедельник, 20 декабря, в 148 километрах от города Жезказган в Казахстане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Роскосмос".

"В соответствии с программой полета Международной космической станции 20 декабря 2021 года выполнена посадка спускаемого аппарата пилотируемого корабля "Союз МС-20". На Землю вернулся экипаж в составе космонавта Роскосмоса Александра Мисуркина и участников космического полета из Японии Юсаку Маэзавы и Йозо Хирано", - говорится в сообщении.

Напомним, пилотируемый корабль "Союз МС-20" отправился к Международной космической станции 8 декабря. Юсаку Маэдзава - японский предприниматель, основатель компании Zozo Inc. В рейтинге богатейших жителей Японии он занимает 14 место. Йозо Хирано работает продюсером в компании Space Today. На МКС Хирано отвечал за освещение полета Маэдзавы.

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