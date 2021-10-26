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Японская принцесса вышла замуж: Мако собирается покинуть королевскую семью

Автор: Артур Родивилов

Дочь наследного принца Акисино, японская принцесса Мако вышла замуж. Ее избранник - однокурсник из Международного христианского университета в Токио Кэй Комуро.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на телеканал NHK.

30-летняя представительница династии отправилась на бракосочетание из резиденции, где проживала с родителями и младшей сестрой, около 10 утра (4:00 по киевскому времени), 26 октября.

С этого момента она покинула императорскую семью, лишилась пособия и носит имя Мако Комуро. Девушка отныне является обычной гражданкой Японии.

Перед свадьбой Мако посетила своих родителей, принца Акисино и принцессу Кико, а также бабушку и деда, бывших императора Акахито и императрицу Митико. Реакция общественности на замужество принцессы оказалась негативной, после ее ухода из императорской семьи обострится проблема быстрого сокращения династии монархов.

Мако и Кэй Комуро знакомы с 2012 года. Пара после бракосочетания планирует сначала жить в Токио, а потом уехать в США, где жених имеет работу. Принцесса также планирует найти вакансию.

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Япония