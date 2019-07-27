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Японская частная ракета рухнула в море после запуска

Новости » Происшествия    27.07.2019 - 20:11
Японская частная ракета рухнула в море после запуска
Фото (twitter.com/ina111)

Ракета упала в море после запуска с космодрома на острове Хоккайдо

Японская частная ракета Momo 4 в субботу, 27 июля, упала в море после запуска с космодрома на острове Хоккайдо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interstellar Technologies в Twitter.

Ракета сумела достичь высоты 13 км, после чего у нее незапланированно выключился двигатель из-за сбоя бортового компьютера.

"Из-за обнаружения сбоя в бортовом компьютере двигатель автоматически выключился ранее запланированного, и ракета безопасно упала в море", - сообщила венчурная компания-владелец ракеты Interstellar Technologies.

Ракета стартовала в 10:20 по UTC (7:20 по киевскому времени). Перед запуском все системы и приборы работали хорошо, погодные условия тоже были благоприятными. Запуск был перенесен с 20 на 27 июля "по техническим причинам".

Газета Japan Times напоминает, что из четырех запусков Momo три закончились неудачей. Так, в июле 2017 года ракета успешно взлетела со стартовой площадки, но полет был прерван через 70 секунд. 30 июня 2018 года ракета не смогла улететь от космодрома после попытки запуска.

Напомним, Министерство обороны Японии планирует заняться разработкой крылатой ракеты с дальностью действия 400 км.

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