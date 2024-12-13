У Японії обрали символ року: що означає ієрогліф "кін"

В Японії символом 2024 року став ієрогліф "золото" або "гроші"

Ієрогліф "кін", що означає "золото" або "гроші", обрали символом року, що минає, в Японії. Асоціація, що пропагує використання ієрогліфіки, оголосила результати традиційного щорічного опитування в буддійському храмі Кійомідзу-дера в Кіото. Головний настоятель храму Морі Сейхан урочисто написав кандзі-переможець пензлем на великому аркуші паперу.

Результати голосування

У 2024 році "кін" отримав 12 100 голосів із приблизно 221 900, ставши переможцем уже вп'яте з моменту початку проведення опитування 1995 року. За словами представників асоціації, ієрогліф "кін" відображає як позитивні, так і негативні події року:

Спортивні досягнення. Золоті медалі японських спортсменів на Олімпійських і Паралімпійських іграх у Парижі та визнання бейсболіста Отані Сехея найціннішим гравцем Головної ліги в США.

Культурне визнання. Реєстрація золотих копалень острова Садо у списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Негативний підтекст

Асоціація також зазначила, що символ "кін" може означати не тільки "золото", а й "гроші", що пов'язують із низкою соціальних та економічних проблем: