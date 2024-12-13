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У Японії обрали символ року: що означає ієрогліф "кін"

Японія, П'ятниця 13 грудня 2024 16:59
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У Японії обрали символ року: що означає ієрогліф "кін" Фото: японці обрали ієрогліф (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Японці обрали ієрогліф "кін", що означає "золото" або "гроші" символом 2024 року. Вибір пов'язаний як з досягненнями спортсменів і культурним визнанням, так і з економічними та соціальними проблемами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK World.

В Японії символом 2024 року став ієрогліф "золото" або "гроші"

Ієрогліф "кін", що означає "золото" або "гроші", обрали символом року, що минає, в Японії. Асоціація, що пропагує використання ієрогліфіки, оголосила результати традиційного щорічного опитування в буддійському храмі Кійомідзу-дера в Кіото. Головний настоятель храму Морі Сейхан урочисто написав кандзі-переможець пензлем на великому аркуші паперу.

Результати голосування

У 2024 році "кін" отримав 12 100 голосів із приблизно 221 900, ставши переможцем уже вп'яте з моменту початку проведення опитування 1995 року. За словами представників асоціації, ієрогліф "кін" відображає як позитивні, так і негативні події року:

  • Спортивні досягнення. Золоті медалі японських спортсменів на Олімпійських і Паралімпійських іграх у Парижі та визнання бейсболіста Отані Сехея найціннішим гравцем Головної ліги в США.
  • Культурне визнання. Реєстрація золотих копалень острова Садо у списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Негативний підтекст

Асоціація також зазначила, що символ "кін" може означати не тільки "золото", а й "гроші", що пов'язують із низкою соціальних та економічних проблем:

  • Скандал із політичними фондами, який потряс правлячу партію Японії.

  • Серія пограбувань, у яких брали участь особи, найняті на нелегальну роботу.
  • Негативний вплив інфляції на фінансовий стан домогосподарств.

Нагадаємо, що у Японії запроваджують плату за відвідування знаменитої гори Фудзі та обмежити кількість туристів.

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