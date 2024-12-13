В Японии выбрали символ года: что означает иероглиф "кин"

Японцы выбрали иероглиф "кин", что означает "золото" или "деньги" символом 2024 года. Выбор связан как с достижениями спортсменов и культурным признанием, так и с экономическими и социальными проблемами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK World.

В Японии символом 2024 года стал иероглиф "золото" или "деньги"

Иероглиф "кин", означающий "золото" или "деньги", был выбран символом уходящего года в Японии. Ассоциация, пропагандирующая использование иероглифики, объявила результаты традиционного ежегодного опроса в буддийском храме Киемидзу-дэра в Киото. Главный настоятель храма Мори Сейхан торжественно написал кандзи-победитель кистью на большом листе бумаги.

Результаты голосования

В 2024 году "кин" получил 12 100 голосов из примерно 221 900, став победителем уже в пятый раз с момента начала проведения опроса в 1995 году. По словам представителей ассоциации, иероглиф "кин" отражает как положительные, так и отрицательные события года:

Спортивные достижения. Золотые медали японских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже и признание бейсболиста Отани Сехэя самым ценным игроком Главной лиги в США.

Культурное признание. Регистрация золотых рудников острова Садо в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Негативный подтекст

Ассоциация также отметила, что символ "кин" может означать не только "золото", но и "деньги", что связывают с рядом социальных и экономических проблем: