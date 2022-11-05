Японія збереже частку у російському енергетичному проекті "Сахалін-1"

Японський консорціум вирішив зберегти свою частку в новому російському операторі нафтогазового проекту "Сахалін-1" і має намір повідомити про це Москву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today .

"Це надзвичайно важливий проект для Японії", - заявив у п'ятницю міністр економіки та промисловості Японії Ясутоші Нісімура, вітаючи одноголосне рішення акціонерів Sakhalin Oil and Gas Development, або SODECO, консорціуму японських компаній, які володіють 30% акцій проекту "Сахалін-1".

Нісімура сказав, що SODECO мала повідомити російського оператора про своє рішення до 11 листопада. За його словами, уряд зробить усе можливе для забезпечення енергетичної безпеки Японії.

Рішення акціонерів SODECO було ухвалено через кілька днів після того, як Нісімура зустрівся з керівниками консорціуму та попросив їх зберегти свою частку в російському проекті.

Уряду Японії належить 50% акцій SODECO. Решта належить приватним компаніям, у тому числі великим торговим гігантам Itochu Corp. та Marubeni Corp., а також енергетичним компаніям Inpex Corp. та Japan Petroleum Exploration Co.

Японські компанії Mitsubishi Corp і Mitsui & Co вирішили зберегти свої частки в Сахалін-2, ще одному нафтогазовому проекті під управлінням нового російського оператора. Минулого року Японія імпортувала близько 4% спожитої нафти із Росії.