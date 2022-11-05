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Япония сохранит долю в российском энергетическом проекте "Сахалин-1"

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Суббота 05 ноября 2022 17:56
Япония сохранит долю в российском энергетическом проекте "Сахалин-1" Фото: Япония сохранит долю в российском энергетическом проекте "Сахалин-1" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Японский консорциум решил сохранить свою долю в новом российском операторе нефтегазового проекта "Сахалин-1" и намерен уведомить об этом Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

"Это чрезвычайно важный проект для Японии", - заявил в пятницу министр экономики и промышленности Японии Ясутоши Нисимура, приветствуя единогласное решение акционеров Sakhalin Oil and Gas Development, или SODECO, консорциума японских компаний, владеющих 30% акций проекта "Сахалин-1".

Нисимура сказал, что SODECO должна была уведомить российского оператора о своем решении до 11 ноября. По его словам, правительство сделает все возможное для обеспечения энергетической безопасности Японии.

Решение акционеров SODECO было принято через несколько дней после того, как Нисимура встретился с руководителями консорциума и попросил их сохранить свою долю в российском проекте.

Правительству Японии принадлежит 50% акций SODECO. Остальная часть принадлежит частным компаниям, в том числе крупным торговым гигантам Itochu Corp. и Marubeni Corp., а также энергетическим компаниям Inpex Corp. и Japan Petroleum Exploration Co.

Японские компании Mitsubishi Corp и Mitsui & Co решили сохранить свои доли в "Сахалин-2", еще одном нефтегазовом проекте под управлением нового российского оператора. В прошлом году Япония импортировала около 4% потребленной нефти из России.

Ранее сообщалось, что Япония готова помочь с восстановлением поврежденных или разрушенных боевыми действиями объектов критической инфраструктуры Украины.

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Япония Сахалин Российская Федерация
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