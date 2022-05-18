Япония запускает программу по трудоустройству украинских беженцев
Министерство социального обеспечения Японии с этой недели будет предлагать специализированные услуги по трудоустройству для беженцев из Украины в Токио и Осаке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.
Украинцы, прибывшие в Японию после вторжения России, будут иметь доступ к бесплатным консультациям по поиску работы и требованиям для получения вида на жительство.
Услуги будут предоставляться государственными бюро по трудоустройству Hello Work с украиноязычной поддержкой по предварительному запросу. Услуги также будут открыты для тех, кто живет за пределами этих двух крупных городов.
Центры трудоустройства иностранцев в рамках системы Hello Work будут оказывать поддержку с уже с четверга. Они также будут принимать заявки от местных компаний и муниципалитетов, которые хотят принять украинских переселенцев.
Ранее мы сообщали, что Япония расширила санкционный список товаров, запрещенных к экспорту в Россию. В перечень включили высокотехнологичное оборудование, в том числе 3D-принтеры и оборудование для проведения квантовых вычислений.
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