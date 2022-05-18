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Япония запускает программу по трудоустройству украинских беженцев

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Токио, Среда 18 мая 2022 01:32
Япония запускает программу по трудоустройству украинских беженцев Флаг Японии (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Министерство социального обеспечения Японии с этой недели будет предлагать специализированные услуги по трудоустройству для беженцев из Украины в Токио и Осаке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

Украинцы, прибывшие в Японию после вторжения России, будут иметь доступ к бесплатным консультациям по поиску работы и требованиям для получения вида на жительство.

Услуги будут предоставляться государственными бюро по трудоустройству Hello Work с украиноязычной поддержкой по предварительному запросу. Услуги также будут открыты для тех, кто живет за пределами этих двух крупных городов.

Центры трудоустройства иностранцев в рамках системы Hello Work будут оказывать поддержку с уже с четверга. Они также будут принимать заявки от местных компаний и муниципалитетов, которые хотят принять украинских переселенцев.

Ранее мы сообщали, что Япония расширила санкционный список товаров, запрещенных к экспорту в Россию. В перечень включили высокотехнологичное оборудование, в том числе 3D-принтеры и оборудование для проведения квантовых вычислений.

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