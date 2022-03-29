Япония запрещает экспорт в РФ предметов роскоши и попросит компании не платить рублями

Правительство Японии с 5 апреля вводит запрет на экспорт в Россию предметов роскоши. Кроме того, японские компании попросят не рассчитываться рублями за поставки российских энергоносителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.