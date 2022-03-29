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Япония запрещает экспорт в РФ предметов роскоши и попросит компании не платить рублями

Фото: Япония с 5 апреля запрещает экспорт в Россию предметы роскоши (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Японии с 5 апреля вводит запрет на экспорт в Россию предметов роскоши. Кроме того, японские компании попросят не рассчитываться рублями за поставки российских энергоносителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Как заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, с 5 апреля экспорт предметов роскоши в Россию будет запрещен. По его словам, ограничения затронут автомобили премиального класса и драгоценные камни.

Также в правительстве Японии сообщили, что японские компании попросят не расплачиваться рублями за поставки энергоносителей из России, включая сжиженный газ, если Москва выдвинет такие требования. Отмечается, что пока нет уведомлений о том, что действующие контракты попадут под требование о переводе оплат в рубль.

Напомним, ранее страны "Большой семерки" отвергли требование России о том, чтобы "недружественные" государства платили за российские энергоносители рублями.

Отметим, ранее глава Кремля Владимир Путин поручил до 31 марта перейти на рублевый расчет за поставки газ в Европу.

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