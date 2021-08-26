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Японія висловила протест у зв'язку з військовими навчаннями РФ на Курилах

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Четвер 26 серпня 2021 06:34
Японія висловила протест у зв'язку з військовими навчаннями РФ на Курилах Фото: генсек японського кабінету міністрів Кацунобу Като (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Уряд Японії висловив протест владі Росії у зв'язку з навчаннями російських збройних сил. За словами генерального секретаря японського кабінету міністрів Кацунобу Като, вони готуються на острові Ітуруп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За даними Токіо, стрільби пройдуть з 26 по 29 серпня, а також з 13 по 17 вересня.

"21 серпня ми отримали від російської сторони повідомлення про те, що біля узбережжя острова Ітуруп в територіальних водах нашої країни з 26 по 29 серпня, а також з 13 по 17 вересня пройдуть стрільби. У відповідь по дипломатичних каналах ми висловили протест у зв'язку з тим, що проведення цих навчань не відповідає позиції нашої країни і є неприйнятним", - заявив у четвер на прес-конференції Като.

Нагадаємо, Японія оскаржує приналежність Ітурупа і ще трьох островів Курильської гряди - Кунашир, Шикотан і Хабомаї, які відійшли СРСР після Другої світової війни. Токіо наполягає на їх поверненні.

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