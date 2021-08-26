Японія висловила протест у зв'язку з військовими навчаннями РФ на Курилах

Уряд Японії висловив протест владі Росії у зв'язку з навчаннями російських збройних сил. За словами генерального секретаря японського кабінету міністрів Кацунобу Като, вони готуються на острові Ітуруп.

За даними Токіо, стрільби пройдуть з 26 по 29 серпня, а також з 13 по 17 вересня.

"21 серпня ми отримали від російської сторони повідомлення про те, що біля узбережжя острова Ітуруп в територіальних водах нашої країни з 26 по 29 серпня, а також з 13 по 17 вересня пройдуть стрільби. У відповідь по дипломатичних каналах ми висловили протест у зв'язку з тим, що проведення цих навчань не відповідає позиції нашої країни і є неприйнятним", - заявив у четвер на прес-конференції Като.