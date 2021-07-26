Японія висловила протест Росії через візит російського прем'єра на спірний Острів
МЗС Японії викликав російського посла і висловив йому протест після відвідин прем'єр-міністром РФ Михайлом Мішутіним одного зі спірних островів Курильської гряди - Ітуруп.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.
Зазначається, що протест послу РФ Михайлу Галузіну висловив перший заступник Міністра закордонних справ Японії Такео морі. Після візиту до японського МЗС Галузін від коментарів відмовився. Він назвав протест Токіо "неприйнятним у світлі позиції Москви в цьому питанні".
За даними японського видання, в понеділок, 26 липня, прем'єр РФ Михайло Мішустін відвідав спірний Острів Ітуруп в рамках робочої поїздки на Далекий Схід.
Нагадаємо, Японія оскаржує приналежність Ітурупа і ще трьох островів Курильської гряди-Кунашир, Шикотан і Хабомаї, які відійшли СРСР після Другої світової війни. Токіо наполягає на їх поверненні.