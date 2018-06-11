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Япония выразила протест России из-за прокладки оптоволокна на Курилы

НовостиПолитика    11.06.2018 - 13:17
Фото: флаг Японии (flickr.com/Dan10956)
Фото: флаг Японии (flickr.com/Dan10956)

В правительстве Японии расстроены тем, что Россия прокладывает оптоволоконную линию

В правительстве Японии расстроены тем, что Россия прокладывает оптоволоконную линию до Южных Курил. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабмина Есихиде Суга во время пресс-конференции, запись которой размещена на сайте правительства страны.

Российское правительство оккупировало северные территории без каких-либо легальных оснований. И они начали этот проект. Это очень печально. И через дипломатические каналы мы разъясним нашу позицию российскому правительству. И вопрос о северных территориях остается открытым, и его разрешение - важно. И мы решим этот вопрос с помощью переговоров с российским правительством", - сказал Суга.

По данным Sankei, в воскресенье, 10 июня, Министерство иностранных дел Японии выразило протест в связи с началом строительства оптоволоконной линии до Южных Курил.

Отмечается, что РФ сообщила о Японии об этом проекте 5 июня.

Напомним, 19 апреля Япония выразила официальный протест России в связи с проведением последней военных учений на Курильских островах.

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Теги публикации: Российская Федерация, Япония, Курилы, Курильские острова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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