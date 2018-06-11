Японія висловила протест Росії через прокладання оптоволокна на Курили

В уряді Японії засмучені тим, що Росія прокладає оптоволоконну лінію

В уряді Японії засмучені тим, що Росія прокладає оптоволоконну лінію до Південних Курил. Про це заявив генеральний секретар японського кабміну Есіхіде Суга під час прес-конференції, запис якої розміщений на сайті уряду країни.

"Російський уряд окупував північні території без жодних легальних підстав. І вони почали цей проект. Це дуже сумно. І через дипломатичні канали ми роз'яснимо нашу позицію російського уряду. І питання про північні території залишається відкритим, і його вирішення - важливе. І ми вирішимо це питання з допомогою переговорів з російським урядом", - сказав Суга.

За даними Sankei, у неділю, 10 червня, Міністерство закордонних справ Японії висловило протест у зв'язку з початком будівництва оптоволоконної лінії до Південних Курил.

Зазначається, що РФ повідомила Японії про цей проект 5 червня.

Нагадаємо, 19 квітня Японія висловила офіційний протест Росії у зв'язку з проведенням останньою військових навчань на Курильських островах.