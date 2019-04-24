Япония выплатит компенсацию жертвам принудительной стерилизации

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Большинство операций по стерилизации провели в 1960-1970 годах

Власти Японии приняли закон о выплатах денежной компенсации жертвам принудительных стерилизаций, которые практиковались в стране с 1948 по 1996 годы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Согласно закону о евгенике, который был принят в Японии 1948 году, стерилизации подлежали люди с психическими заболеваниями, умственными отклонениями или наследственными генетическими болезнями. Это делалось для того, чтобы предотвратить рождение "неполноценных" детей.

Большинство операций по стерилизации провели в 1960-1970 годах. Последнюю такую операцию совершили в 1993 году. Всего от закона пострадали десятки тысяч человек, которые имели физические или когнитивные нарушения, психические заболевания или поведенческие проблемы. По официальным данным, не менее 25 тыс. человек стерилизовали за 48 лет действия закона. Считается, что по меньшей мере 16,5 тыс. из них не дали согласия.

Комментируя отмену закона, премьер-министр Синдзо Абэ принес извинения за страдания, которые испытали эти люди. Многие из них были детьми или подростками, когда их оперировали.

Жертвы закона о стерилизации получат компенсацию в размере 3,2 млн йен (28,6 тыс. долларов). Для получения выплат им нужно будет подать заявку на компенсацию, собрать документы и получить одобрение специальной комиссии.

В то же время, около 20 жертв данного закона судятся с правительством по поводу компенсаций. Первое судебное решение по одному из этих дел должно быть вынесено в конце мая.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Японии назвали эпоху правления нового императора страны - эпоху Рэйва. Наследный принц Нарухито, которому сейчас 59 лет, вступит на престол 1 мая. После этого в стране начнет действовать новая эра.

Кроме того, премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что заключение мирного договора с Россией зависит от демаркации границ "северных территорий" - четырех Курильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, на суверенитет над которыми претендует Токио.