Японія ввела нові санкції проти РФ: у списку не тільки росіяни

За його словами, до списку замороження активів додали 33 організації та 12 осіб, серед яких є громадянин Північної Кореї.

Також 53 організації з країн, включно з Росією, Китаєм та Туреччиною, підпадають під заборону експорту та інші заходи. Як зазначив Власюк, здебільшого це виробники і постачальники військово-промислового комплексу.

"З 23 січня Японія також заборонить експорт ще 335 товарів, включно з невеликими мотоциклами та компонентами для спеціальної техніки, такої як крани. Крім того, ведуть освітні заходи з виробниками, чиї компоненти знаходимо в російських ракетах", - додав уповноважений президента.