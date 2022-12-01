Японія та Іспанія розіграли виліт збірної Німеччини з ЧС-2022: відео

Чемпіонат світу-2022, група E, 3-й тур

Коста-Рика – Німеччина – 2:4

Голи: Техеда, 58, Нойєр, 70 (автогол) – Гнабрі, 10, Гаверц, 73, 85, Фюллькруг, 89

Японія – Іспанія – 2:1

Голи: Доан, 48, Танака, 51 – Мората, 11

Бундестім забила карибцям уже в дебюті, коли Гнабрі головою замкнув навіс Раума з лівого флангу. Та розвинути свій успіх надалі збірна Німеччини не змогла та поплатилася. Після перерви костариканці забили двічі зусиллями Техеди (зіграв на добиванні) та Варгаса (змусив Нойєра помилитися).

Тож за справу довелося братися дуету німецьких джокерів. Гаверц за якихось 12 хвилин двічі переграв Наваса в ближніх боях із асистами Фюллькруга та Гнабрі. А потім той же Фюллькруг самотужки встановив остаточний рахунок після скидання Сане.

"Фурія Роха" зуміла забити швидкий м'яч у протистоянні з азіатською збірною. Гол вийшов класичним. Це Аспілікуета навісив від кута штрафного майданчика, а Мората головою відправив м'яч у сітку з меж воротарської зони.

Та збірна Японії відповіла подвійним ударом на старті другої половини. Спершу Доан підібрав м'яч і потужно пробив верхом у ближній кут. Далі ж Танака з метра проштовхнув у ворота сферу після прострілу Мітоми від лінії поля ліворуч. Навіть такий рахунок цілком влаштовував іспанців, тож цифри на табло більше не змінилися.

Ці результати залишили Бундестім біля розбитого корита. Національна команда Німеччини набрала ті ж 4 очки, що і збірна Іспанії, але поступилася піренейцям за додатковими показниками. У плей-офф "Фурія Роха" протистоятиме Марокко, а збірна Японії зустрінеться з хорватами.