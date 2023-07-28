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Японія та Франція розпочали перші спільні авіаційні навчання

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Токіо, П'ятниця 28 липня 2023 08:01
Японія та Франція розпочали перші спільні авіаційні навчання Фото: Японія та Франція розпочали перші авіаційні навчання (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Японія та Франція розпочали свої перші в історії спільні авіаційні навчання в рамках зміцнення партнерства в галузі безпеки на тлі зростаючої військової активності Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Три винищувачі F-15 і два винищувачі F-2 ВПС Японії та два винищувачі Rafale ВПС Франції будуть проводити тренування до суботи в небі над південним заходом Японії біля авіабази Нютабару в префектурі Міядзакі.

Повідомляється, що винищувачі у супроводі літаків-заправників та транспортних літаків також планують виконати тренувальні польоти над регіоном Канто. Бойові літаки Rafale прибули на базу Нютабару у середу.

Навчання проводяться в той час, коли Франція та інші члени НАТО розширюють свою оборонну співпрацю з Токіо, а трансатлантичний альянс стає більш пильним щодо нарощування військової могутності Пекіна та його провокаційної поведінки у Східному та Південно-Китайському морях, серед інших областей.

Навчання Японії та союзників

Японія з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну вирішила суттєво збільшити свій оборонний бюджет. Зокрема, збільшилась кількість міжнародних навчань.

Так, у липні Південна Корея, США та Японія провели тристоронні навчання з протиракетної оборони у міжнародних водах Японського моря на тлі запуску КНДР балістичної ракети.

Також у червні Берегова охорона Сполучених Штатів, Японії та Філіппін провели тристоронні морські навчання у Південно-Китайському морі.

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