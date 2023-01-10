Японія та Франція допоможуть Україні впоратися з наслідками вторгнення РФ, - Макрон

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида розпочав тижневу поїздку Європою та Північною Америкою в Парижі, провівши переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Президент Франції подякував уряду Японії за економічну та гуманітарну підтримку України і сказав, що обидві країни працюватимуть разом, щоб допомогти Україні та всьому світу впоратися з наслідками російського вторгнення, особливо з проблемами енергетичної та продовольчої безпеки.

Політики також під час зустрічі обговорили спроби КНДР створення нових ракет середньої та великої дальності.

"Японія може розраховувати на нашу незмінну підтримку, щоб протистояти кричущим порушенням міжнародного права з боку Пхеньяну", - додав президент Франції.