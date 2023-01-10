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Японія та Франція допоможуть Україні впоратися з наслідками вторгнення РФ, - Макрон

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Японія та Франція працюватимуть разом, щоб якнайшвидше допомогти Україні впоратися з наслідками російського повномасштабного вторгнення.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з прем'єром Японії Фуміо Кішидою, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида розпочав тижневу поїздку Європою та Північною Америкою в Парижі, провівши переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Президент Франції подякував уряду Японії за економічну та гуманітарну підтримку України і сказав, що обидві країни працюватимуть разом, щоб допомогти Україні та всьому світу впоратися з наслідками російського вторгнення, особливо з проблемами енергетичної та продовольчої безпеки.

Політики також під час зустрічі обговорили спроби КНДР створення нових ракет середньої та великої дальності.

"Японія може розраховувати на нашу незмінну підтримку, щоб протистояти кричущим порушенням міжнародного права з боку Пхеньяну", - додав президент Франції.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида провели телефонну розмову. У ході якого, зокрема, український лідер закликав главу японського уряду взяти участь у реалізації "формули світу".

Також раніше стало відомо, що керівник офісу президента Андрій Єрмак також запросив прем'єра Японії в Україну.

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Еммануель МакронВторгнення Росії до УкраїниЯпоніяФранція