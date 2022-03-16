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Япония существенно упрощает въезд в страну беженцам из Украины

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Среда 16 марта 2022 06:50
Япония существенно упрощает въезд в страну беженцам из Украины Японская виза (Фото: internations.org)
Автор: Константин Широкун

Японское правительство разрешило въезд в страну украинским беженцам, даже если у них нет родственников или знакомых в Японии, которые могли бы выступить в качестве поручителя. Такое решение приняло правительство страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

В пограничной службе намерены изучать и взвешивать каждый случай и выдавать краткосрочную визу для пребывания в Японии на индивидуальный срок. На сегодня вид на жительство в Японии имеют около 1900 украинцев. Въезд переселенцев из Украины изначально требовал, чтобы поручителями выступали их родственники или знакомые в Японии. На таких основаниях с 24 февраля по 13 марта Япония приняла 47 беженцев.

Министр юстиции Ёсихиса Фурукава заявил, что эвакуированным, которым предоставляется право на краткосрочное проживание в Японии, будет разрешено изменить свои визы с правом трудовой деятельности на один год. Этот шаг был предпринят после того, как посол Украины в Японии Сергей Корсунский и другие призвали Японию разрешить эвакуированным украинцам работать.

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