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Японія істотно спрощує в'їзд в країну біженцям з України

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Середа 16 березня 2022 06:50
Японія істотно спрощує в'їзд в країну біженцям з України Японська Віза (Фото: internations.org)
Автор: Константин Широкун

Японський уряд дозволив в'їзд в країну українським біженцям, навіть якщо у них немає родичів або знайомих в Японії, які могли б виступити в якості поручителя. Таке рішення прийняв Уряд країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

У прикордонній службі мають намір вивчати і зважувати кожен випадок і видавати короткострокову візу для перебування в Японії на індивідуальний термін. На сьогодні посвідку на проживання в Японії мають близько 1900 українців. В'їзд переселенців з України спочатку вимагав, щоб поручителями виступали їхні родичі або знайомі в Японії. На таких підставах з 24 лютого по 13 березня Японія прийняла 47 біженців.

Міністр юстиції Есіхіса Фурукава заявив, що евакуйованим, яким надається право на короткострокове проживання в Японії, буде дозволено змінити свої візи з правом трудової діяльності на один рік. Цей крок був зроблений після того, як посол України в Японії Сергій Корсунський та інші закликали Японію дозволити евакуйованим українцям працювати.

Раніше ми повідомляли, що Росія запитувала у Китаю військову техніку для підтримки війни. Китайська сторона надалі наявність таких прохань спростувала.

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