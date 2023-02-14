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Японія стурбована загрозою застосування ядерної зброї з боку РФ, - МЗС

Фото: Японія серйозно стурбована загрозою застосування Росією ядерної зброї (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Японія стурбована через загрозу застосування ядерної зброї з боку Росії, така загроза абсолютно неприйнятна.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Японії Такео Морі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Японія серйозно стурбована загрозою застосування ядерної зброї з боку Росії. Така загроза абсолютно неприйнятна, і Росія за жодних обставин не повинна застосовувати ядерну зброю", - заявив заступник міністра за підсумками тристоронньої зустрічі з першим заступником держсекретаря США Уенді Шерман та заступником міністра закордонних справ Республіки Корея Чо Хен Доном.

За словами Морі, сторони за підсумками переговорів домовилися продовжувати підтримувати Україну, а також мають намір запровадити нові санкції проти РФ. Ці питання піднімуть на саміті G7 у Хіросімі.

Раніше ми писали, що російські кораблі вперше за останні 30 років почали виходити в море із тактичною ядерною зброєю на борту.

Також нагадаємо, що раніше заступник голови української розвідки Вадим Скибіцький пояснив, що РФ використовує ядерну зброю як один із елементів залякування.

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Російська ФедераціяЯпоніяЯдерна зброя