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Японія розробляє ШІ для застосування до дронів

Ілюстративне фото: Японія розробляє ШІ для застосування до дронів (24tv.ua)
Автор: Владислав Прийменко

Японія та США домовилися разом дослідити штучний інтелект, щоб використати його для створення безпілотних літальних апаратів. Вони працюватимуть разом із новим японським винищувачем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

Японія планує створити винищувач наступного покоління разом із Великобританією та Італією до 2035 року. США, головний союзник Японії у сфері безпеки, не беруть участь у цьому проекті, але хочуть зміцнити оборонне співробітництво з Японією, зокрема у сфері автономних систем.

Безпілотники планують використовувати для збору даних, пролітаючи поряд із винищувачами.

Токіо спочатку прагнув співпрацювати з оборонними фірмами США у розробці нових винищувачів, але вирішив пошукати інших партнерів через суворі правила США щодо конфіденційності інформації.

Японія хоче розробити наступника своїх літаків F-2, тоді як Великобританія та Італія прагнуть замінити своїх винищувачів Eurofighter.

Програма створення реактивних винищувачів знаменує собою першу спільну угоду Японії щодо розробки оборонного обладнання з країною, відмінною від Сполучених Штатів.

У грудні 2023 року Японія, Великобританія та Італія домовилися про спільну розробку винищувача наступного покоління. Це рішення було прийняте на тлі напруженості, що зростає в регіоні, у тому числі у зв'язку з посиленням агресії Китаю.

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Сполучені Штати АмерикиЯпоніяВеликобританіяІталія