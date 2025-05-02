Японія розраховує на торговельну угоду зі США в червні: переговори прискоряться

Японський представник Ресея Акадзаву розповів, що його друга зустріч з американкою стороною, включно з міністром фінансів Скоттом Бессентом, торговельним представником Джеймісоном Гріром та міністром торгівлі США Говардом Лютніком, - була відвертою та відкритою. Водночас багато тем обговорень потребують конкретизації.

"Ми змогли провести конкретні обговорення за такими темами, як розширення нашої двосторонньої торгівлі, нетарифні заходи та співпраця у сфері економічної безпеки. Ми домовилися призначити дату наступної зустрічі на високому рівні, прагнучи прискорити переговори з середини травня", - сказав парламентер Токіо журналістам.

Також Акадзава підтвердив позицію Японії, згідно з якою тарифна компанія президента США Дональда Трампа "вкрай сумна" і повторив заклик Токіо переглянути тарифні заходи.

Він висловив сподівання, що прискорення переговорів дасть змогу Трампу і прем'єр-міністру Японії Сігеру Ісібі досягти угоди в червні.

"Це не просто питання швидкості, оскільки існують національні інтереси, які мають бути захищені по обидва боки, і це займе деякий час. Ще є багато питань, які необхідно розглянути і вирішити, перш ніж можна буде досягти остаточної угоди", - заявив Акадзава.

Bloomberg пише, що лідери двох країн можуть зустрітися для переговорів на полях саміту G7 у Канаді, який відбудеться в середині червня.