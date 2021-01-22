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В Японии опровергли информацию о возможной отмене Олимпиады в Токио

Япония, Пятница 22 января 2021 07:09
В Японии опровергли информацию о возможной отмене Олимпиады в Токио
Фото: лого летней Олимпиады в Токио (facebook.com tokyo2020)
Автор: Даша Харченко

Организаторы Олимпийских игр в Японии опубликовали заявление, в котором опровергли информацию о возможном решении отменить мероприятие в 2021 году в Токио. Ранее сообщалось, что власти рассматривают такой вариант.

Об этом сообщает CNN.

В заявлении говорится, что организаторы прилагают все усилия, чтобы подготовиться к безопасным играм.

"Мы надеемся, что повседневная жизнь может вернуться к нормальной жизни как можно скорее, и мы продолжим прилагать все усилия, чтобы подготовиться к безопасным и надежным играм", - сообщили организаторы.

Ранее The Times со ссылкой на высокопоставленного члена правительства страны сообщил, что японские власти рассматривают возможность отмены Олимпийских игр в Токио в 2021 году из-за пандемии коронавируса. Властям пришлось принять экстренные меры для борьбы с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет не намерен отменять летнюю Олимпиаду в Токио, которая была перенесена на 23 июля 2021 года из-за пандемии. Однако она может пройти без зрителей.

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